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Актер Василий Ливанов попал в больницу

Супруга артиста заявила, что ее муж сейчас чувствует себя неплохо.
Сергей Лебедев 2024-10-01 09:15:53
© Фото: Russian Federation Ministry of CTwitter.com Global Look Press

В Москве попал в больницу народный артист РСФСР Василий Ливанов. Об этом сегодня телеканалу «Звезда» сообщила его супруга.

По словам Елены Ливановой, ее муж сейчас чувствует себя неплохо. При этом она не уточнила, что с ним произошло.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что у Василия Ливанова, по предварительным данным, случился инсульт. Его якобы в минувшее воскресенье госпитализировали в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Василий Ливанов снялся в десятках фильмов, а также озвучивал таких легендарных персонажей из советских мультфильмов, как Карлсон и Крокодил Гена. Наибольшую известность он получил за роль Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

#больница #госпитализация #наш эксклюзив #артист #Василий Ливанов
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