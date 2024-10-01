Актер Василий Ливанов попал в больницу

В Москве попал в больницу народный артист РСФСР Василий Ливанов. Об этом сегодня телеканалу «Звезда» сообщила его супруга.

По словам Елены Ливановой, ее муж сейчас чувствует себя неплохо. При этом она не уточнила, что с ним произошло.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что у Василия Ливанова, по предварительным данным, случился инсульт. Его якобы в минувшее воскресенье госпитализировали в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Василий Ливанов снялся в десятках фильмов, а также озвучивал таких легендарных персонажей из советских мультфильмов, как Карлсон и Крокодил Гена. Наибольшую известность он получил за роль Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».