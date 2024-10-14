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Пленный боец ВСУ рассказал, как товарищи бросили его под Угледаром

Отступая, националисты бросают не только своих раненых товарищей, но и большое количество оружия и боеприпасов, переданных западными покровителями.
Павел Кольцов 2024-10-14 07:34:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские диверсанты недосчитались целого арсенала натовского оружия и боеприпасов, которое наши бойцы обнаружили в замаскированном схроне недалеко от Угледара. Боеприпасы для гранатометов польские и американские, импортные ручные гранаты в пластиковом тубусе. Не менее бережно упакован 120-мм снаряд для миномета. Ящик с различными западными боеприпасами обнаружили сотрудники военной контрразведки Тихоокеанского флота.

«При зачистке населенного пункта была обнаружена взлохмаченная земля. Решили досмотреть, думали заминировано, но обнаружили схрон», - рассказал военнослужащий с позывным «Калмык».

Очевидно, что за всем этим украинские боевики планировали вернуться. Тут же средства связи и наведения на цели. Мешки со взрывчаткой - то что нужно для диверсионной деятельности.

«Схрон был предназначен, скорее всего, для ДРГ противника, которые планировали провести акции против наших военнослужащих», - предположил «Калмык».

Подобные находки, говорят бойцы группировки войск «Восток», не редкость. Проигрывая в открытом бою враг планирует подрывную работу на освобожденных территориях. БТР с нашими морпехами подкатывает к лесопосадке и открывает шквальный огонь. Под прикрытием бойцы десантируются и штурмуют вражеский опорный пункт. Накатывают так стремительно, что враг бросает оружие прямо на позициях. 

«Находим схроны, склады всяких боеприпасов. Попадается натовское вооружение: гранатометы, мины, РЭБы. Убегают, бросают, особо не за что не держатся», - добавил командир штурмовой группы с позывным «Бэтмен».

Боец с позывным «Бэтмен» из Ростовской области. Работал в строительном бизнесе, на СВО пришел добровольцем и уже награжден Орденом Мужества. Говорит, что отступая враг действует исподтишка, например по ночам минирует дороги, сбрасывая мины с беспилотников.

«Мы днем их разминируем, они ночью опять минируют. Магнитные мины прилипают к любому металлу. Их не легко заметить, особенно когда ночью выдвигаешься», - объяснил боец.

Кроме различного вооружения украинские боевики отступая бросают на позициях раненых товарищей. Очередной военнопленный записал видео для своих близких.

«Меня оставили раненым, погибать мои сослуживцы. Я ранен, мне оказывается скорая помощь, обходятся со мной хорошо, надеюсь в скором времени я вернусь и мы увидимся», - признался военнопленный.

Наши подразделения идут вперед, что называется на плечах отступающих от Угледара националистов. Бои идут уже на подступах к Богоявленке. Штурмовые группы морской пехоты Тихоокеанского флота западнее Угледара освободили поселок Золотая Нива. Линия обороны украинских формирований рушится. Каждый дом боевики пытаются превратить в крепость. 

«В подвалах сидят, очень тяжело их оттуда выкуривать. Стараемся, делаем работу. Пока без потерь. Иногда даже дымами приходится выкуривать. От гранат они прячутся, дымами выкуриваем их», - поделился стрелок с позывным «Батька».

Стрелок с позывным «Батька» контракт подписал только в мае этого года. Прошел обучение и уже успел принять участие в нескольких крупных операциях. Подразделения группировки войск «Восток» наращивают наступление и наши штурмовые группы на острие этой атаки.

#ВС РФ #НАТО #ВСУ #наш эксклюзив #Схрон #дрг #угледар
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