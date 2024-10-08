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ВС РФ освободили населенные пункты Зоряное Первое и Золотая Нива

Освобожденные населенные пункты находятся на территории Донецкой Народной Республики.
2024-10-08 12:06:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне специальной военной операции. 

Населенный пункт Зоряное Первое находится на территории ДНР. Он освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Юг». Они продолжили продвижение в глубину обороны противника. 

Еще один освобожденный населенный пункт - Золотая Нива. Он также находится на территории Донецкой Народной Республики. Его освободили подразделения группировки войск «Восток». 

Кроме этого, сообщается, что вчера ВС РФ нанесли групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по врагу. Целью стала аэродромная инфраструктура. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты, а также констатировали поражение всех назначенных объектов. 

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Гродовка подразделениями группировки войск «Центр». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #освобождение #спецоперация #Зоряное Первое #Золотая Нива
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