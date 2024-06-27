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Взрывчатку украинских ДРГ нашли в схроне под Мариуполем

Найденную взрывчатку украинских диверсантов вывезли на полигон и уничтожили.
Ян Брацкий 2024-06-27 10:21:49
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Оперативники ФСБ обнаружили схрон украинских националистов в Мариуполе. В тайнике были спрятаны взрывчатка и различные комплектующие для изготовления самодельных бомб.

«Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе», - цитирует РИА Новости сообщение Управления ФСБ РФ по ДНР.

Всего из тайника изъяли 6 кумулятивных зарядов, 18 килограммов пластида, по 11 гранатометных выстрелов и мин МОН-50, 9 ручных гранат.

Взрывчатку доставили на специальный полигон, где и уничтожили, добавили в ведомстве.

Также в этом месяце крупный схрон украинских боевиков был обнаружен на территории Запорожской области. В нем были спрятаны сотни выстрелов к гранатометам, а также несколько тысяч патронов различного калибра.  

#Националисты #фсб россии #Схрон #мариуполь #дрг
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