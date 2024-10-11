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Пленный заявил, что военных ВСУ обманом завезли в Курскую область

Больше половины сослуживцев не знали, что их перебросили в Россию, признался пленный.
2024-10-11 11:40:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинец Юрий Задорожный, плененный бойцами ВС РФ в деревне Снагость Курской области, рассказал, что большинство сослуживцев не знали, что их завезли в Россию. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Чего зашли в Курскую область, не знаю. Зачем нам вот это все? Больше половины не знали, что уже были в России», - заявил он.

По словам пленного, военных ВСУ завезли в граничащий с Украиной регион обманом, заверив, что они едут в Сумскую область. Большинство сослуживцев немолодые, старше 50. Из них сформировали роту охраны в районе и отправили в Сумскую область под предлогом укрепления границы. Задорожный призвал соотечественников не идти на территорию России.

«Не идите сюда. Не идите. Будьте на своей земле. Нам ничего чужого не надо», - сказал он.

Юрий рассказал о тяжелых потерях, которые понесло подразделение в Курской области. Те, кому удалось выжить, сдались. Многие пленные, включая Задорожного, получили ранения. Всем оказали необходимую медицинскую помощь, сделали перевязки.

Задорожный поблагодарил российских военнослужащих за теплый прием, медицинскую помощь и человечное отношение. По словам пленного, бойцы ВС РФ подарили ему жизнь на старости лет.

Ранее другой пленный заявил, что лучше сдаться, чем попасть в Курскую область. По его словам, украинское командование не переживает за жизнь солдат, которые никому не нужны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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