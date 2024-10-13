Объединение БРИКС не является и не намерено становиться военным союзом. При этом оно объединяет равноправных государств-участников. Такую позицию озвучил российское министерство иностранных дел.

«БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становиться военным союзом. Более того, БРИКС - это даже не международная организация или интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников. Это многопрофильное стратегическое партнерство, которое базируется на трех ключевых "столпах" - политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, там обратили внимание на то, что равноправное взаимовыгодное сотрудничество в БРИКС вызывает нескрываемое неприятие у британских властей, которое привыкло рассматривать отношения со странами в колониальной парадигме.

СМИ Соединенного Королевства намеренно искажают суть и принципы БРИКС, чтобы представить его «антагонистом и своего рода коллективного врага Запада», приводит RT слова министерства.

Девятого октября премьер-министр Сербии Александр Вулин назвалБРИКС полноценной альтернативой Евросоюзу, добавив, что его стране не место в Евросоюзе.

Объединение постоянно расширяется, одними из последних заявки на присоединение к БРИКС подали Турция и Куба.