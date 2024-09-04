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Ушаков: Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС

Ранее о том, что Анкара подала заявку на вступление в объединение, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Елизавета Кондрикова 2024-09-04 13:28:17
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на вступление в объединение, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», - цитирует ТАСС заявление Ушакова.

Турецкая сторона к данному моменту никак не прокомментировала свое решение.

Напомним, в понедельник об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом. По данным агентства, таким образом Турция пытается усилить свои позиции и влияние на международной арене и наладить отношения с новыми партнерами.

В беседе со «Звездой» эксперт Дмитрий Суслов объяснил стремление многих стран вступить в БРИКС желанием проводить независимую внешнюю политику.

#Россия #Турция #брикс #Юрий Ушаков #заявка на вступление
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