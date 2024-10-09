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В Сербии назвали БРИКС альтернативой Евросоюзу

По словам вице-премьера страны, Сербии не место в Евросоюзе.
Глеб Владовский 2024-10-09 13:43:32
© Фото: Wang Wei/XinHua/Globallookpress

БРИКС является полноценной альтернативой Евросоюзу для Сербии. Такое заявление сделал вице-премьер страны Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».

По его словам, этот экономический союз ряда стран представляет собой возможность для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не просят и могут предложить больше, чем просит Белград.

«Я убежден, что для Сербии нет места в Евро­союзе, по крайней мере, он пока не предпринимал особых усилий, чтобы принять нас в качестве полноценного члена. Сербия не будет воевать с Россией лишь для того, чтобы стать членом ЕС», - подчеркнул политик.

Вулин также отметил, что Белград готов к сотрудничеству с организациями, где ключевую роль играют уважающие военный нейтралитет дружественные государства. Кроме того, для вступления в БРИКС не нужно принимать законы, написанные за пределами страны.

Ранее сообщалось, что Куба через Россию подала заявку на присвоение статуса страны-партнера БРИКС.

#в стране и мире #Сербия #ЕС #евросоюз #брикс #александр вулин
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