БРИКС является полноценной альтернативой Евросоюзу для Сербии. Такое заявление сделал вице-премьер страны Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».
По его словам, этот экономический союз ряда стран представляет собой возможность для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не просят и могут предложить больше, чем просит Белград.
«Я убежден, что для Сербии нет места в Евросоюзе, по крайней мере, он пока не предпринимал особых усилий, чтобы принять нас в качестве полноценного члена. Сербия не будет воевать с Россией лишь для того, чтобы стать членом ЕС», - подчеркнул политик.
Вулин также отметил, что Белград готов к сотрудничеству с организациями, где ключевую роль играют уважающие военный нейтралитет дружественные государства. Кроме того, для вступления в БРИКС не нужно принимать законы, написанные за пределами страны.
Ранее сообщалось, что Куба через Россию подала заявку на присвоение статуса страны-партнера БРИКС.
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