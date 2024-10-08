Куба запросила у России статус страны-партнера БРИКС

Власти Кубы направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить статус страны-партнера БРИКС. Об этом сообщил генеральный директор кубинского МИД Карлос Перейра.

«Куба официально направила запрос... президенту России Владимиру Путину, который является председателем группы, консолидирующей в качестве ключевого игрока глобальную политику и надежду стран Глобального Юга», - написал дипломат в соцсетях.

Ранее Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС. Кроме того, экономист Корнеев рассказал, что эта система позволит не только снизить стоимость товаров, но и уйти от санкционного давления. Напомним, что Россия в рамках своего председательства проведет свыше 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.