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Не менее 11 человек скончались при ударах ВВС ЦАХАЛ по северному Ливану

При ударах ВВС ЦАХАЛ по северному Ливану - населенным пунктам Эль-Муайсара и Дейр-Билла - скончались не менее 11 человек.
Марина Крижановская 2024-10-13 01:51:22
© Фото: Taher Abu Hamdan XinHua Globallookpress

Военно-воздушные силы Израиля атаковали северный Ливан, в частности, ударив по населенному пункту Эль-Муайсара в регионе Фтух-Кесруан, что привело к гибели не менее девяти человек. Сообщается еще о не менее 15 пострадавших. Это населенный мусульманами-шиитами поселок, к нему прилегают районы с христианами.

Сводку от 12 октября приводит ТАСС со ссылкой на центр по чрезвычайным операциям ливанского минздрава.

Кроме того, есть еще двое погибших в поселке Дейр-Билла региона Батрун, сообщает издание Elnashra. Также четыре человека ранены. В этом районе по большей части проживают христиане.

Вечером того же дня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной еще пять районов на севере еврейского государства. Теперь закрытой военной зоной объявлены районы Зраит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен Менахем - все они являются приграничными с Ливаном территориями.

Седьмого октября закрытой зоной стали северные израильские поселения Рош Ха-Никра, Шломи, Ханита, Идмит и Араб-аль-Арамша, вход в которые строго запрещен.

Напомним, в ночь на 1 октября израильские власти объявили о проведении ограниченных локальных рейдов против целей ливанской шиитской группировки «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана, назвав это операцией «Стрелы севера». Тогда закрытой военной зоной объявили районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #ввс израиля #погибли люди
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