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ЦАХАЛ объявила закрытой военной зоной еще пять районов на севере Израиля

В закрытую военную зону вошли районы Зраит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен Менахем.
Игнат Далакян 2024-10-12 21:57:01
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress

ЦАХАЛ расширил границы закрытой военной зоны на севере Израиля, в нее вошли еще пять районов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В соответствии с оценкой ситуации было принято решение с сегодняшнего дня с 20.00 объявить районы Зраит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен Менахем закрытой военной зоной», - говорится в сообщении.

В израильской армии добавили, что вход в закрытую зону строго запрещен.

Ранее ЦАХАЛ объявлял пять поселений на севере страны закрытой военной зоной. По сообщению армии Израиля, это районы Рош Ха-Никра, Шломи, Ханита, Идмит и Араб-аль-Арамша.

#в стране и мире #Израиль #ЦАХАЛ #закрытая военная зона
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