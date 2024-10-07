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ЦАХАЛ объявил пять поселений на севере Израиля закрытой военной зоной

Вход в указанную зону строго запрещен, говорится в сообщении израильской армии.
Игнат Далакян 2024-10-07 20:34:40
© Фото: IMAGO Mohammed Nasser apa image Globallookpress

Армия Израиля объявила пять поселений на севере страны закрытой военной зоной. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Принято решение о создании закрытой военной зоны, начиная с сегодняшнего дня с 22.00 в районах Рош Ха-Никра, Шломи, Ханита, Идмит и Араб-аль-Арамша», - говорится в сообщении.

В израильской армии уточнили, что вход в указанную зону строго запрещен.

Ранее газета Times of Israel сообщила, что в результате ракетного обстрела северного Израиля пострадали пять человек. Отмечается, что атака произошла со стороны Ливана по портовому городу Хайфа.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #конфликт #ЦАХАЛ #закрытая военная зона
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