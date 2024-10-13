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Стало известно, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Помощник президента Ушаков отметил, что Эрдоган настоял на доставке подарка до телефонного разговора с Путиным.
Алексей Курильченко 2024-10-13 12:24:04
© Фото: Recep Tayyip Erdogan Office Keystone Press Agency Globallookpress

Президенту России Владимиру Путину в день рождения от лица его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана подарили красивую вазу. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Я могу сказать, что это красивая ваза. Сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому к этому такое внимание было привлечено», - заявил Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Напомним, что 7 октября Путину исполнилось 72 года. В это день его по телефону поздравили лидер Турции Эрдоган, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие мировые лидеры.

Ранее Ушаков заявлял, что Путину вручили «хороший турецкий подарок». При этом от стоил чуть больше трех тысяч рублей. Также помощник президента отметил, что Путин получил «теплое послание» от главы КНР Си Цзиньпина.

#в стране и мире #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #день рождения #подарок
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