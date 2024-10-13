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WP: атака ХАМАС на Израиль должна была быть более масштабной

Согласно добытой информации, ХАМАС просило у Ирана финансирование в размере 500 миллионов долларов и помощь в обучении 12 тысяч боевиков, а также планировало нападение на Израиль с нескольких сторон.
Марина Крижановская 2024-10-13 00:46:51
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress

Атака на Государство Израиль со стороны радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года должна была быть более масштабной. Соответствующими данными располагает американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на данные - письма и документы, найденные израильской армией в секторе Газа в командных центрах ХАМАС.

В частности, палестинцы намеревались провести теракты, напасть на Израиль с трех сторон и разрушить один из столичных небоскребов.

«ХАМАС планировало волну террористических атак с использованием железных дорог, лодок и конных повозок, привлечение групп боевиков для нападения на Израиль с севера, юга и востока, а также разрушение небоскреба в Тель-Авиве», - указали журналисты.

Также, согласно документам, ныне действующий глава политбюро движения Яхья Синвар якобы обращался к иранской стороне, включая верховного лидера Али Хаменеи, прося еще оказать военную и материальную поддержку, чтобы «уничтожить Израиль за два года».

Уточняется, что в 2021 году представители ХАМАС попросили у Ирана помощь в размере полумиллиарда долларов, о чем сообщается в соответствующем письме. Также палестинцы просили содействие в обучении боевиков, но осталось неизвестным, получил ли ответ глава ХАМАС Синвар.

Кроме этого, утверждается, что Тегеран был в курсе подготовки крупного нападения радикалов ХАМАС на Израиль, но удивился произошедшей в начале октября 2023 года атаке и остался недовольным, что Синвар не уведомил о ней заранее.

Эскалация застарелого конфликта на Ближнем Востоке произошла 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убивая и захватывая в заложники местных жителей, иностранцев и военнослужащих-израильтян.

После чего Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа начал масштабную наземную операцию в нем, параллельно проводя рейды на Западном берегу реки Иордан и нанося удары по отдельным районам Ливана и Сирии. 

За прошедший год эскалации ближневосточного конфликта погибли свыше 40 тысяч человек в секторе Газа, еще более 97 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Восстановление палестинского анклава потребует не менее 80 миллиардов долларов.

#в стране и мире #Израиль #Иран #палестина #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #Яхья Синвар #масштабная атака
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