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Израиль заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе

Кроме того, были убиты еще два высокопоставленных представителя палестинского движения сопротивления.
Ян Брацкий 2024-10-03 12:07:31
© Фото: IMAGONaaman Omar apaimages www.imago-images.de Global Look Press

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС Раухи Муштаха в секторе Газа. Сообщение об этом распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

Муштах был убит около трех месяцев назад в результате совместной операции сухопутных сил и ВВС Израиля в Газе. Но сообщил Израиль об этом только сейчас.

Помимо главы правительства, были убиты Самех ас-Сирадж, занимавший пост главы безопасности политбюро организации, и Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС
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