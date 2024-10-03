Израиль заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС Раухи Муштаха в секторе Газа. Сообщение об этом распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

Муштах был убит около трех месяцев назад в результате совместной операции сухопутных сил и ВВС Израиля в Газе. Но сообщил Израиль об этом только сейчас.

Помимо главы правительства, были убиты Самех ас-Сирадж, занимавший пост главы безопасности политбюро организации, и Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС.