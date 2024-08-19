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Нетаньяху: Израиль хочет освободить максимум людей соглашением с ХАМАС

Об этом израильский премьер заявил по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Елизавета Кондрикова 2024-08-19 21:40:38
© Фото: Jack Guez, dpa Globallookpress

Израиль добивается освобождения максимального количества заложников в секторе Газа в ходе первого этапа сделки с ХАМАС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Хочу подчеркнуть, что предпринимаются усилия по освобождению максимального числа живых заложников уже на первом этапе сделки», - сказал премьер по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он назвал встречу с Блинкеном «хорошей и важной», на ней обсуждались совместные меры Израиля и США по освобождению удерживаемых ХАМАС людей. В воскресенье в Тель-Авиве заявили о продолжении работы над продвижением сделки по сектору Газа.

Накануне в ХАМАС заявили о том, что Нетаньяху препятствует достижению соглашения между сторонами и выдвигает новые условия с целью продлить войну в регионе. Об этом представители движения заявили по итогам переговоров о прекращении огня в Дохе, от ХАМАС на встрече присутствовали Катар и Египет.

#Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #заложники #соглашение с хамас
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