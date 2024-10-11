Песков ответил, будет ли Путин поздравлять с победой нового президента США

Владимир Путин вряд ли будет поздравлять нового президента США с победой на грядущих выборах в ноябре этого года, заявил журналисту Life пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вряд ли. Они же крайне недружественное государство», - ответил представитель Кремля.

Напомним, что на этой неделе кандидат в президенты Штатов Камала Харрис назвала российского лидера диктатором-убийцей. Посольство РФ в США назвало высказывание «хамской лексикой».

Выборы президента в США состоятся 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии выступает 45-й президент США Дональд Трамп. От демократов изначально выдвигался действующий американский лидер Джо Байден, но в июне он вышел из гонки и поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента Камалы Харрис.