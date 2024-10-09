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Посольство РФ в США возмутилось словами Харрис о Путине

Американский вице-президент назвала российского лидера диктатором-убийцей.
Глеб Владовский 2024-10-09 09:56:40
© Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Globallookpress

Слова кандидата в президенты США от партии демократов Камалы Харрис в отношении президента РФ Владимира Путина являются оскорбительными и неприемлемыми. Такое сообщение сделали в посольстве России.

«Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», - цитирует заявление диппредставительства Life.

В посольстве отметили, что это свидетельствует о бессилии и досаде правящих кругов Вашингтона, которым не удалось нанести стратегическое поражение России.

Уточняется, что вице-президент, выступая с критикой в отношении своего конкурента Дональда Трампа, назвала Путина диктатором-убийцей.

Это уже не первый случай, когда американские политики оскорбляют Путина. Так, президент США Джо Байден в 2022 году назвал российского лидера «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом».

#сша #Владимир Путин #Камала Харрис #оскорбления
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