Посольство РФ в США возмутилось словами Харрис о Путине

Слова кандидата в президенты США от партии демократов Камалы Харрис в отношении президента РФ Владимира Путина являются оскорбительными и неприемлемыми. Такое сообщение сделали в посольстве России.

«Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», - цитирует заявление диппредставительства Life.

В посольстве отметили, что это свидетельствует о бессилии и досаде правящих кругов Вашингтона, которым не удалось нанести стратегическое поражение России.

Уточняется, что вице-президент, выступая с критикой в отношении своего конкурента Дональда Трампа, назвала Путина диктатором-убийцей.

Это уже не первый случай, когда американские политики оскорбляют Путина. Так, президент США Джо Байден в 2022 году назвал российского лидера «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом».