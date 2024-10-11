Ураган «Милтон» может дойти до севера России

Ураган «Милтон», бушевавший в американском штате Флорида, может дойти до территории России. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как заявила синоптик «Комсомольской правде», «Милтон» вышел в Атлантический океан и стал постепенно замедляться. Отголоски урагана могут дойти до Мурманской области. По словам эксперта, если это произойдет, то значительных разрушений ожидать не стоит.

«Отголоски урагана могут почувствовать и на севере Скандинавии, и на севере России - в Мурманской области. Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей», - уточнила синоптик.

Ураган «Милтон» сформировался 5 октября и обрушился на Восточное побережье США. В штате Флорида объявили чрезвычайное положение, а жителям посоветовали подписать свои тела на случай необходимости опознания. В результате удара стихии были разрушены по меньшей мере 125 домов, погибли минимум 10 человек. «Милтон» стал пятым по силе за всю историю наблюдений в Атлантическом океане.