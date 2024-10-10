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«Хезболла» выпустила 360 снарядов в сторону Израиля 9 октября

За сутки 9 октября «Хезболла» выпустила по Израилю порядка 360 снарядов, при чем 220 из них пересекли границу двух стран.
Марина Крижановская 2024-10-10 01:53:13
© Фото: Ayal Margolin JINI Globallookpress

К исходу дня 9 октября израильская армия зафиксировала 360 снарядов, выпущенных со стороны Ливана шиитской группировкой «Хезболла». Об этом сообщает RT со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«По состоянию на 23:00 сегодня организация "Хезболла" выпустила около 360 снарядов из Ливана в сторону территории Израиля», - сообщила пресс-служба армии.

Вместе с этим уточняется, что ливано-израильскую границу пересекли 220 снарядов из указанного количества. Важно отметить растущий объем снарядов, запускаемый из Ливана по Израилю. Так, за сутки 7 октября ливанское шиитское движение запустило 190 снарядов, на следующий день не менее 180 боеприпасов пересекли территорию Израиля со стороны Ливана.

Во время одной из таких атак в портовом городе Хайфа на севере Израиля пять человек пострадали от падения ракет. Все они получили осколочные ранения.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #Обстрел
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