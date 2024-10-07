В портовом городе Хайфа пятеро пострадали от падения ракет из Ливана

Пять человек пострадали из-за ракетного обстрела северного Израиля. Речь идет о крупном портовом городе Хайфа, по которому ударили со стороны Ливана. Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на медицинский персонал госпиталя Rambam (Рамбам).

«По данным больницы, все пятеро получили осколочные ранения. Больница Рамбам сообщает, что их жизням ничто не угрожает», - указал журналист.

Кроме того, один пациент находится в удовлетворительном состоянии или средней тяжести, а остальные четверо получили легкие ранения.

Прежде израильская армия (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски пяти ракет, после чего запустила перехватчики и зафиксировала падение ракет.

Этот город-порт на Средиземном море не в первый раз подвергается различным нападениям во время нынешнего витка палестино-израильского конфликта. Периодически его атакуют хуситы (члены йеменского повстанческого движения «Ансар Алла»), бойцы «Исламского сопротивления Ирака», палестинцы и ливанцы.