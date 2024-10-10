Если Запад разрешит Украине наносить удары дальнобойным западным вооружением по территории России, то это не изменит течения конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Великобритании.

«Не стоит фокусироваться только на одном виде вооружения. Какое-либо одно конкретное оружие не изменит ситуацию», - цитирует слова Рютте Радио Sputnik.

Отвечая на вопрос возможности одобрения применения этого оружия, Рютте уклончиво заявил, что юридически это возможно, но требует окончательного решения от стран-поставщиков.

Напомним, что киевский режим уже продолжительное время требует от западных союзников разрешить наносить удары по территории РФ поставленным оружием. В Пентагоне и Белом доме не намерены снимать это ограничение, в том числе из-за нехватки ракет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить западным дальнобойным оружием вглубь территории России будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте.