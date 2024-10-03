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Пентагон: запас дальнобойных ракет США и их союзников ограничен

Сингх заявила, что передача ракет Киеву возможно лишь без ущерба боеготовности Соединенных Штатов.
2024-10-03 22:54:15
© Фото: Defense Ministry, Global Look Press

У США и их союзников ограниченный запас дальнобойных ракет, сказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«У нас ограниченный запас дальнобойных ракет, только несколько наций их имеют, и запас ограничен», - ответила предаставитель на соответствующий вопрос журналиста.

Она отметила, что всего несколько стран имеют подобное вооружение и в первую очередь они должны подумать о своей боевой подготовке, когда принимают решения об отправке дальнобойных ракет.

Ранее экс-глава ЦРУ Майк Помпео высказался об ударах по России дальнобойным оружием. Он призвал Киев добиваться от американского президента Джо Байдена разрешения бить им по России в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

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