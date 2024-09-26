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В Белом доме заявили о неизменности политики США по ударам ВСУ вглубь РФ

На встрече Байдена и Зеленского в Вашингтоне может пойти речь об этом, но не в контексте смены позиции США.
Игнат Далакян 2024-09-26 20:51:50
© Фото: Liu Jie XinHua, Global Look Press

Соединенные Штаты не станут объявлять об изменении подхода к запрету для Украины использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России после встречи президента США Джо Байдена и лидера киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома.

Она добавил, что на встрече может пойти речь об этом, но не в контексте смены подходов США.

«Наши подходы не поменялись», - указала Жан-Пьер.

Ранее представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не готовы объявлять о снятии ограничений на дальние удары украинскими войсками вглубь территории России. Этот вопрос обсуждался в ходе переговоров американского президента с премьер-министром Великобритании Киром Стамером.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить по территории России оружием большой дальности будет означать прямое участие стран Североатлантического альянса в украинском конфликте. По словам главы государства, это изменит саму суть конфликта.

#в стране и мире #сша #ВСУ #удары
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