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Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 800 человек

Владимир Рубанов
15:18 09.09.2023
Пострадали 672 человека, в том числе 205 - тяжело.
© Видео: VALIDATED UGC, AP © Фото: VALIDATED UGC, AP
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Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 820 человек. Об этом сообщает Hespress со ссылкой отчет Министерства внутренних дел страны на 10:00 утра. Пострадали 672 человека, в том числе 205 - тяжело.

Вооруженные силы, местные власти, правоохранительные органы и группы гражданской защиты в соответствующих префектурах и провинциях продолжают мобилизовывать все средства для оказания необходимой помощи и оценки ущерба, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 632 погибших и 329 пострадавших. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша - четвертого по величине города страны. Его население составляет почти миллион человек.

Заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН Андрей Корженков в беседе со «Звездой» предположил, что количество жертв землетрясения в Марокко может сильно возрасти, до 5-10 тысяч погибших.

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