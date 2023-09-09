Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 800 человек

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 820 человек. Об этом сообщает Hespress со ссылкой отчет Министерства внутренних дел страны на 10:00 утра. Пострадали 672 человека, в том числе 205 - тяжело.

Вооруженные силы, местные власти, правоохранительные органы и группы гражданской защиты в соответствующих префектурах и провинциях продолжают мобилизовывать все средства для оказания необходимой помощи и оценки ущерба, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 632 погибших и 329 пострадавших. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша - четвертого по величине города страны. Его население составляет почти миллион человек.

Заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН Андрей Корженков в беседе со «Звездой» предположил, что количество жертв землетрясения в Марокко может сильно возрасти, до 5-10 тысяч погибших.