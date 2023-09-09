В РАН считают, что число жертв в Марокко может возрасти до 10 тысяч
Заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН Андрей Корженков в беседе со «Звездой» предположил, что количество жертв землетрясения в Марокко может сильно возрасти. Речь идет о 5-10 тысячах погибших.
Напомним, сегодня утром стало известно, что в результате произошедшего погибли 632 человека, еще 329 пострадали.
«Число жертв, конечно, кратно увеличится, я думаю, что 5-10 тысяч - это самый минимум, потому что сейчас приходят только первые данные из городов», - сказал он.
Эксперт объяснил, что Марокко находится на северной границе Африканской литосферной плиты. По его словам, это известный тектонически-активный район, там все время происходят землетрясения.
«Землетрясения для Марокко - это вещь настолько рядовая, каждые несколько десятков лет происходит сильное землетрясение, которое приводит к значительным жертвам», - отметил Корженков.
Он также обратил внимание на то, что в этот раз магнитуда землетрясения очень серьезная, поэтому жертв будет, вероятно, больше.
Президент России Владимир Путин в телеграмме королю Марокко Мухаммеду VI заявил, что наша страна разделяет скорбь народа, которому пришлось пережить страшное землетрясение.