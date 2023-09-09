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В РАН считают, что число жертв в Марокко может возрасти до 10 тысяч

Анна Назайкина
11:55 09.09.2023
На данный момент известно о 632 погибших и 329 пострадавших.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: SNRT
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Заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН Андрей Корженков в беседе со «Звездой» предположил, что количество жертв землетрясения в Марокко может сильно возрасти. Речь идет о 5-10 тысячах погибших.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в результате произошедшего погибли 632 человека, еще 329 пострадали.

«Число жертв, конечно, кратно увеличится, я думаю, что 5-10 тысяч - это самый минимум, потому что сейчас приходят только первые данные из городов», - сказал он.

Эксперт объяснил, что Марокко находится на северной границе Африканской литосферной плиты. По его словам, это известный тектонически-активный район, там все время происходят землетрясения.

«Землетрясения для Марокко - это вещь настолько рядовая, каждые несколько десятков лет происходит сильное землетрясение, которое приводит к значительным жертвам», - отметил Корженков.

Он также обратил внимание на то, что в этот раз магнитуда землетрясения очень серьезная, поэтому жертв будет, вероятно, больше.

Президент России Владимир Путин в телеграмме королю Марокко Мухаммеду VI заявил, что наша страна разделяет скорбь народа, которому пришлось пережить страшное землетрясение.

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