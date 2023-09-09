В стране и мире В стране и мире В стране и мире

При землетрясении в Марокко погибли 632 человека

Анна Назайкина
10:14 09.09.2023
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша.
© Видео: SNRT © Фото: SNRT
Читайте нас на:

Количество жертв страшного землетрясения в Марокко увеличилось до 632, еще 329 человек числятся как пострадавшие, сообщает Akhbaar 24.

Напомним, что этим утром сообщалось о 296 погибших и 153 пострадавших.

«Министерство внутренних дел Марокко сообщило о гибели 632 человек и 329 пострадавших», - приводит RT выдержку из сообщения портала.

Было добавлено, что в настоящий момент власти привлекают все силы и средства, необходимые для ликвидации последствий бедствия. Также идет оценка ущерба.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша - четвертого по величине города страны. Его население составляет почти миллион человек.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.