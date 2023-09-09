При землетрясении в Марокко погибли 632 человека

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша.

© Видео: SNRT © Фото: SNRT

Количество жертв страшного землетрясения в Марокко увеличилось до 632, еще 329 человек числятся как пострадавшие, сообщает Akhbaar 24.

Напомним, что этим утром сообщалось о 296 погибших и 153 пострадавших.

«Министерство внутренних дел Марокко сообщило о гибели 632 человек и 329 пострадавших», - приводит RT выдержку из сообщения портала.

Было добавлено, что в настоящий момент власти привлекают все силы и средства, необходимые для ликвидации последствий бедствия. Также идет оценка ущерба.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша - четвертого по величине города страны. Его население составляет почти миллион человек.