Al-Arabiya: как минимум 93 человека погибли в результате землетрясения в Марокко

В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что подземный толчок магнитудой 6,9 произошел в 80 км от Марракеша.

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 93. Об этом сообщает арабоязычный новостной телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на источник.

«Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко, среди них 73 человека в районе аль-Хауз (провинция, рядом с которой находится город Марракеш)», - говорится в сообщении.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземный толчок магнитудой 6,9 произошел в 80 километрах от Марракеша, который расположен у подножья Атласских гор, в 330 километрах к юго-востоку от марокканской столицы, Рабата, и в 240 километрах от Касабланки (крупнейший и самый густонаселенный город североафриканского государства).

Масштаб разрушений пока неизвестен, точное количество погибших и пострадавших будет уточняться.

Накануне стало известно, что в Камчатском крае произошло два землетрясения, причем интервал между ними составил пять минут. В МЧС сообщили, что магнитуда первого подземного толчка достигла 5,1, второе землетрясение было слабее - магнитудой 4,4. Их эпицентр находился в акватории Берингова моря.