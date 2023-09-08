Axios: США, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ задумали транспортный мегапроект

Ожидается, что проект свяжет арабские страны Леванта и Персидского залива через сеть железных дорог, которые также соединятся с Индией через морские порты в Персидском заливе.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также лидеры Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии на саммите «Большой двадцатки» намерены объявить о совместном соглашении по развитию транспортной инфраструктуры в Азии. Об этом пишет американский новостной портал Axios, ссылаясь на источники, знакомые с этим планом.

«Проект является одной из ключевых инициатив, которые Белый дом продвигает на Ближнем Востоке по мере роста влияния Китая в регионе. Ближний Восток является ключевой частью китайской концепции "Пояса и пути"», - говорится в материале.

Как уточнили источники, мегапроект направлен на то, чтобы соединить арабские государства Леванта (общее название стран восточной части Средиземного моря) и Персидского залива через сеть железных дорог, которые также затронут Индию через морские порты в Персидском заливе.

Индия является членом БРИКС, к организации также присоединились Саудовская Аравия и ОАЭ, их членство начнется с 1 января 2024 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга. По словам главы государства, затем необходимо двигаться в Нижний Новгород, Воронеж и Казань. Кроме того, российский лидер заявил о перспективах строительства высокоскоростной ж/д магистрали до Адлера, Донецка и Луганска. Он также пообещал поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о развитии минского железнодорожного направления.