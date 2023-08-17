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Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной ж/д магистрали до Адлера, Донецка и Луганска

Алексей Курильченко
15:35 17.08.2023
Президент РФ также пообещал поговорить с белорусским коллегой о развитии минского железнодорожного направления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В ближайшей перспективе необходимо продумать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, что облегчит путь на юг для отдыхающих. Также следует обсудить строительство аналогичной дороги в Донецк и Луганск, а также продумать развитие минского направления. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

«Если от Москвы до Адлера протащить, это будет всего 10 часов пути - это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк. И вы знаете, мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы - и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», - заявил Путин.

Напомним, что 17 августа Путин дал разрешение на запуск первых поездов по МЦД-3. Новая железная дорога соединяет Раменское и Зеленоград.

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