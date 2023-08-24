Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия приглашены в БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноформатными членами БРИКС. Об этом он заявил зачитывая итоговую декларацию саммита в Йоханнесбурге.
«Их членство начнется с 1 января 2024 года», - отметил президент ЮАР Рамафоса.
Механизм принятия новых членов лидеры стран БРИКС согласовали ранее. Желание присоединиться к объединению выразили более 40 стран.
Саммит БРИКС в этом году проходит в ЮАР. Президент Владимир Путин принимает участие в мероприятии по видеосвязи. Накануне он приветствовал коллег по объединению. Путин обсудил с другими участниками саммита конфликт на Украине, отметив, что Россия поддержала людей, боровшихся на Донбассе за свое будущее, язык, культуру и традиции. Со слов президента, действия России на Украине были продиктованы стремлением прекратить войну, которую развязал Запад.