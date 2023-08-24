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Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия приглашены в БРИКС

Ян Брацкий
11:05 24.08.2023
Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноформатными членами БРИКС. Об этом он заявил зачитывая итоговую декларацию саммита в Йоханнесбурге.

«Их членство начнется с 1 января 2024 года», - отметил президент ЮАР Рамафоса.

Механизм принятия новых членов лидеры стран БРИКС согласовали ранее. Желание присоединиться к объединению выразили более 40 стран.

Саммит БРИКС в этом году проходит в ЮАР. Президент Владимир Путин принимает участие в мероприятии по видеосвязи. Накануне он приветствовал коллег по объединению. Путин обсудил с другими участниками саммита конфликт на Украине, отметив, что Россия поддержала людей, боровшихся на Донбассе за свое будущее, язык, культуру и традиции. Со слов президента, действия России на Украине были продиктованы стремлением прекратить войну, которую развязал Запад. 

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