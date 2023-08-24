В стране и мире Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия приглашены в БРИКС Ян Брацкий Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноформатными членами БРИКС. Об этом он заявил зачитывая итоговую декларацию саммита в Йоханнесбурге. «Их членство начнется с 1 января 2024 года», - отметил президент ЮАР Рамафоса. Механизм принятия новых членов лидеры стран БРИКС согласовали ранее. Желание присоединиться к объединению выразили более 40 стран. Саммит БРИКС в этом году проходит в ЮАР. Президент Владимир Путин принимает участие в мероприятии по видеосвязи. Накануне он приветствовал коллег по объединению. Путин обсудил с другими участниками саммита конфликт на Украине, отметив, что Россия поддержала людей, боровшихся на Донбассе за свое будущее, язык, культуру и традиции. Со слов президента, действия России на Украине были продиктованы стремлением прекратить войну, которую развязал Запад. Экспертное мнение и аналитика