Путин заявил, что Россия подошла к реализации скоростной ж/д магистрали от Москвы до Петербурга

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга. Глава государства добавил, что затем необходимо двигаться в Нижний Новгород, Воронеж, Казань.

«Этот проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Санкт-Петербургом - он обсуждается нами уже давно, но мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», - сказал Владимир Путин.

Российский президент отметил, что этот вопрос долго обсуждался со всех точек зрения - экономической, финансовой, транспортной. По словам Владимира Путина, если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда освобождается действующая для передвижения грузов.

«Скорость передвижения, что чрезвычайно важно для экономики в стране в целом, существенным образом увеличится», - заявил глава Российского государства.

Президент России отметил, что скорость движения для пассажиров возрастет существенным образом, а также время в пути уменьшится с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Петербургом и Москвой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по МЦД-3. Глава государства дал разрешение на пуск первых двух поездов на диаметре.