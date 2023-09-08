Глава МИД Германии заявила, что ракеты Taurus невозможно поставить Киеву быстро

По словам Анналены Бербок, то же касается и поставок Украине танков Leopard и систем противовоздушной обороны IRIS-T.

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Немецкие оперативно-тактические крылатые ракеты Taurus, дальность которых составляет свыше 500 километров, невозможно отправить на Украину быстро. С таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Это не та вещь, которую можно сделать быстро, как и в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T, каждую деталь нужно уточнять заранее», - сказала она в интервью медиагруппе Funke.

Глава МИД Германии не дала четкого ответа на вопрос о том, нужно ли запрограммировать дальнобойные крылатые ракеты таким образом, чтобы они не достигли территории Российской Федерации. Бербок сказала, что «другие партнеры также задавали себе подобные вопросы и находили для них решения».

При этом, по словам министра, запрос киевского режима на поставку дальнобойных ракет «более чем понятен». Российские войска установили огромные минные поля по всей линии боевого соприкосновения, отметила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

В начале августа федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что позиция Берлина по вопросу поставок на Украину крылатых ракет дальнего действия Taurus не изменилась. По его словам, неизменное внимание немецких властей сосредоточено на поставках вооружения для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков. По мнению обозревателя Welt Тора Барфуса, нерешительность Шольца в вопросах предоставления Украине новых видов вооружения наносит вред и Берлину, и Киеву.

На прошлой неделе глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что в вопросе возможных отправки Киеву ракет Taurus необходимо учитывать влияние, которое окажут эти поставки на обороноспособность самой Германии. При это он отметил, что всегда нужно исключать такой исход дел, при котором Берлин сам станет участником боевых действий.