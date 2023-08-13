Welt: Шольц вредит Украине, сомневаясь в передаче ракет Taurus

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Нерешительность канцлера Германии Олафа Шольца в вопросах предоставления Украине новых видов вооружения наносит вред и Берлину, и Киеву. Такого мнения придерживается обозреватель Welt Тор Барфус, рассуждая о перспективах передачи ВСУ ракет Taurus.

«Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа», - подчеркнул журналист издания Тор Барфус.

По мнению журналиста, Шольц слишком часто использовал в качестве оправдания страх возможной эскалации украинского конфликта. Подобным поведением канцлер подрывает доверие к себе, уверен Барфус.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Берлин не будет передавать Украине ракеты Taurus из опасений, что с их помощью киевский режим начнет наносить удары по территории России. В минувшую пятницу стало известно, что позиция Шольца по этому вопросу не изменилась.