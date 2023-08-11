Шольц: позиция Берлина по поставкам Киеву крылатых ракет Taurus не изменилась

Ранее канцлер ФРГ заявлял, что откажется от поставок ракет Taurus, чтобы их не использовали для ударов по объектам на территории России.

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Позиция Берлина по вопросу поставок на Украину крылатых ракет дальнего действия Taurus не изменилась, а новая информация отсутствует. Об этом в интервью газете Thueringer Allgemeine заявил германский канцлер Олаф Шольц.

«Наше неизменное внимание сосредоточено на поставках вооружения для противовоздушной обороны, тяжёлой артиллерии, а также танков», - добавил Шольц.

Напомним, сегодня издание Bild со ссылкой на представителя кабинета министров Германии сообщило, что решение о поставке ракет Taurus не находится на рассмотрении. В мае Киев запросил их в качестве военной помощи.

При этом в начале августа стало известно, что Олаф Шольц отказался поставлять Киеву ракеты Taurus. Это решение объяснили тем, что в ФРГ не хотят использования немецкого оружия для ударов по объектам в России.