На данный момент в Германии не принято решение о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что в вопросе возможных поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus необходимо учитывать влияние, которое окажут эти поставки на обороноспособность самой ФРГ.

«Мы должны посмотреть, какое влияние эти поставки окажут на нашу способность защитить страну и альянс», - цитирует его слова RT.

Кроме того, немецкий министр подчеркнул, что всегда нужно исключать такой исход дел, при котором Германия сама станет участником боевых действий.

На данный момент Германия не приняла решение о поставках Украине крылатых дальнобойных ракет Taurus.

Ранее издание Welt сообщало, что немецкий канцлер Олаф Шольц наносит вред Украине, сомневаясь в передаче киевскому режиму ракет Taurus. Обозреватель немецкой газеты также считает, что Шольц вредит и Германии своей нерешительностью.