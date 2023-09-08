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Небензя: мобилизацию на Украине называют «могилизацией» из-за политики Киева

Сергей Лебедев
22:19 08.09.2023
По словам постпреда РФ при ООН, большинство украинцев понимают, что угроза для них исходит не от России.
Небензя: мобилизацию на Украине называют «могилизацией» из-за политики Киева
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Большинство украинцев понимают, что угроза для них исходит не от России, а от политики Киева. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Это, по словам дипломата, касается и повальной мобилизации, которую на Украине давно называют «могилизацией».

«Большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», - цитирует RT слова Василия Небензи.

Он отметил, что украинцы после провального контранаступления уже начинают заканчиваться и попадать в «мясную мясорубку» они не хотят. Поэтому, по его словам, военкомы пытаются отлавливать на улице всех подряд.

Напомним, ранее стало известно, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, незаконно уехавших из страны. После этого в Австрии заявили, что не собираются поступать аналогично.

«Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали», - отметил представитель Министерства внутренних дел страны, комментируя требование Киева выгонять из Европы попадающих под мобилизацию беженцев.

Молодые украинцы не спешат участвовать в боевых действиях. Они не считаются с тратами в попытке сбежать, используя коррупцию в военных комиссариатах.

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