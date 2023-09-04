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Польша начала выдавать Киеву украинцев призывного возраста

Анна Назайкина
11:24 04.09.2023
Речь идет о гражданах Украины, незаконно покинувших страну после 24 февраля 2022 года.
Польша начала выдавать Киеву украинцев призывного возраста
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Издание Rzeczpospolita сообщило, что польские власти начали выдавать Киеву лиц мужского пола призывного возраста, незаконно уехавших с территории Украины после начала спецоперации, передает RT.

По информации газеты, данные польских пограничников говорят о том, после 24 февраля прошлого года в страну перебрались приблизительно 2,87 миллиона украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Причем на родину вернулись только 2,8 миллиона уехавших.

Издание отмечает, что приблизительно 80 тысяч граждан Украины могли оказаться вне учета после того, как они пересекли границу двух стран.

«Этих людей можно мобилизовать и укрепить ряды наших вооруженных сил, усилив тем самым нашу оборону и безопасность», - сказал представитель украинского лидера в Верховной раде Федор Вениславский.

В минувшую субботу, 2 сентября, стало известно, что в Польше был закрыт наиболее крупный в стране центр для украинских беженцев - учреждение находилось рядом с Варшавой.

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