Один из жителей страны рассказал, что заплатил пять тысяч долларов, чтобы его отвезли к дыре в заборе на границе с Венгрией.

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Многие молодые украинцы готовы отдать любые деньги для того, чтобы избежать мобилизации и сбежать из страны. Об этом французскому изданию Le Figaro рассказал призывник Иван Ищенко, который дезертировал в Венгрию.

Для того, чтобы покинуть страну, Иван отдал пять тысяч долларов. За ним приехала машина с государственным номерами и отверзал его в лес неподалеку от Венгрии. Ивану пришлось пересекать границу через дыру в заборе.

«Раньше я думал, что я супергерой, но, когда видишь противостояние в реальной жизни, понимаешь, что не имеешь к происходящему никакого отношения», - рассказал Иван изданию.

Le Figaro отмечает, что многие украинцы, чтобы избежать мобилизации, пользуются коррупированность военкоматов. При этом попытки Киева бороться с коррупцией пока успехом не увенчались, так как преступные схемы существуют и практикуются уже на протяжении многих лет.

Ранее издание New York Times сообщило, что все больше украинцев пытаются избежать военной службы, на которую их призывает официальный Киев. Под стать рядовым гражданам их приближенные к власти соотечественники. Так, около половины командированных на Запад дипломатов не вернулись в страну по истечению срока работы за рубежом.