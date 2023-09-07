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Австрия отказалась выдавать Киеву украинцев призывного возраста

Сергей Лебедев
17:36 07.09.2023
В стране зарегистрированы 14 тысяч трудоспособных украинцев в возрасте от 18 до 54 лет.
Австрия отказалась выдавать Киеву украинцев призывного возраста
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Global Look Press
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Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста. Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел страны, комментируя желание Киева, чтобы европейские государства выгнали попадающих под мобилизацию беженцев.

«Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали», - цитирует издание Exxpress слова представителя МВД Австрии.

Отмечается, что сейчас в стране зарегистрированы 14 тысяч трудоспособных украинцев в возрасте от 18 до 54 лет. Из них можно укомплектовать 28 батальонов ВСУ.

Ранее стало известно, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, незаконно уехавших из страны.

При этом молодые украинцы не считаются с тратами в попытке сбежать. Они пользуются коррупцией в военкоматах. 

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