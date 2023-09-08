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В МИД РФ сделали жесткое представление послу Армении

Сергей Лебедев
18:54 08.09.2023
Вагаршака Арутюняна сегодня вызвали в Министерство иностранных дел России.
В МИД РФ сделали жесткое представление послу Армении
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Сегодня в Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян. Ему сделали жесткое представление и передали ноту протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний в адрес официального представителя ведомства Марии Захаровой и МИД РФ в целом со стороны председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна.

Также до посла отдельно довели озабоченность задержанием в Армении обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Мики Бадаляна. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В МИД заявили, что отфиксировали появление в армянской политической элите сомнений в целесообразности союзнических связей с РФ и ОДКБ, а также еще и недружественные шаги руководства республики на этом фоне.

В ведомстве указали на поездку в Киев супруги премьер-министра Армении Анны Акопян, проведение в республике учений с участием США и ратификацию Римского статута МУС.

Ранее стало известно, что Армения и США с 11 по 20 сентября проведут военные учения Eagle Partner 2023. Мероприятия пройдут в учебном центре «Зар» и учебном центре N. В Кремле заявили, что это вызывает настороженность.

«Безусловно, это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - прокомментировал эти учения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

Кроме того, в начале сентября правительство Армении выступило с инициативой о признании юрисдикции Международного уголовного суда. Проект решения о ратификации Римского статута направлен в парламент.

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