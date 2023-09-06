В Кремле заявили, что совместные учения Армении и США вызывают настороженность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет отслеживать и анализировать эту ситуацию.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что учения Армении и США вызывают настороженность.

«Безусловно, это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - прокомментировал эти учения Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что размещение военных производств на территории Украины не сможет принципиально повлиять на ход вооруженного конфликта. При этом он отметил, что оно не будет способствовать и его разрешению.

Также сообщалось, что глава Еврокомитета НАТО призвал Армению вступить в этот военный альянс.