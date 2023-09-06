В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заявили, что совместные учения Армении и США вызывают настороженность

Тимур Шерзад
12:41 06.09.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет отслеживать и анализировать эту ситуацию.
В Кремле заявили, что совместные учения Армении и США вызывают настороженность
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что учения Армении и США вызывают настороженность. 

«Безусловно, это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - прокомментировал эти учения Песков. 

Ранее Дмитрий Песков заявил, что размещение военных производств на территории Украины не сможет принципиально повлиять на ход вооруженного конфликта. При этом он отметил, что оно не будет способствовать и его разрешению. 

Также сообщалось, что глава Еврокомитета НАТО призвал Армению вступить в этот военный альянс.  

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.