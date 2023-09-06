Армения проведет совместные с США учения на своей территории

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Армения и Соединенные Штаты Америки проведут военные учения Eagle Partner 2023. Мероприятия пройдут с 11 по 20 сентября на армянской территории - в учебном центре «Зар» и учебном центре N.

Согласно заявлению Министерства обороны Армении, учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами во время выполнения миротворческих задач.

В ходе предстоящих военных учений стороны планируют обменяться между собой опытом в области управления и тактической коммуникации. Также планируется повысить готовность армянского подразделения к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО, говорится на сайте армянского оборонного ведомства.

В июне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян не исключил, что Ереван и Баку могут подписать мирный договор уже к концу года. Он подчеркнул, что армянская сторона настроена на нахождение решений и продвижение мирной повестки.