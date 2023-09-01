Армения подготовила законопроект о ратификации Римского статута МУС

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Правительство Армении выступило с законодательной инициативой о признании юрисдикции Международного уголовного суда. Проект решения о присоединении Армении к этому международному договору направлен в парламент.

«Правительство Армении направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», - заявление кабинета министров распространил Sputnik Армения.

Напомним, что полномочия МУС не признают Россия, США, Китай и ряд других крупных государств, представляющих интересы примерно половины населения планеты.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск прокурора МУС в ответ на выданный им ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.