Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Удостоенный медали «Золотая Звезда» Герой России, полковник Сергей Наймушин рассказал, как мотострелковая бригада под его командованием зашла в тыл и прорвала украинскую оборону. Благодаря действиям соединения удалось создать условия для разгрома неприятельских войск. Видео с рассказом Наймушина публикует российское оборонное ведомство.

«Обошли опорные пункты противника, зашли между опорными пунктами, где противник нас не ожидал. Соответственно, заняли рубеж, закрепились, в дальнейшем обеспечили себе действия по выполнению дальнейшей задачи», - сказал он.

Наймушин подчеркнул, что полученная награда является оценкой заслуги всего личного состава бригады.

В Минобороны сообщили, что в результате действий мотострелковой бригады враг понес серьезные потери и отступил с занимаемых рубежей.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сегодня вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим - Героям России, отличившимся в зоне военной операции по защите Донбасса. Помимо Наймушина, звания Героя России удостоены командир огнеметной роты войск РХБЗ Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.