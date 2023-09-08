Младший лейтенант Кривуля вызвал огонь на себя и спас роту

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

В ходе боя с националистами командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля вызвал огонь артиллерии на себя, благодаря чему удалось уничтожить несколько единиц техники врага и большое количество украинских штурмовиков. Младшего лейтенанта наградили медалью «Золотая Звезда».

При боестолкновении командир роты получил тяжелое ранение и был эвакуирован. Алексей Кривуля принял командование на себя. Несмотря на то что рота попала в окружение, он организовал отход подразделения.

«Считаю, что это не моя заслуга, а в первую очередь подразделения. В основном бойцы. А мы должны сохранять их жизнь, что и было сделано», - говорит Алексей Кривуля.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим - Героям России, отличившимся в спецоперации. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной.

Почетного звания Героя России также удостоились командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин и командир огнеметной роты войск РХБЗ Владислав Журавлев.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.