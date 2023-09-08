Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим, отличившимся в ходе СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим - Героям России, отличившимся в зоне военной операции по защите Донбасса, сообщает российское оборонное ведомство.
«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами - высочайшая оценка вашего ратного труда», - сказал он.
Церемония прошла в Национальном центре управления обороной. В сообщении Минобороны сказано, что награжденные военнослужащие проявили мужество и героизм в ходе выполнения задач.
Глава ведомства выразил уверенность, что бойцы будут и дальше верой и правдой служить России. Шойгу поздравил военнослужащих, пожелал им оставаться живыми и здоровыми, а также выполнить поставленную задачу.
Почетного звания Героя России удостоены командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин, командир огнеметной роты войск РХБЗ Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.