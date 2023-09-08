Армия Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим, отличившимся в ходе СВО Звания Героя России удостоены командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин, командир огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим - Героям России, отличившимся в зоне военной операции по защите Донбасса, сообщает российское оборонное ведомство. «Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами - высочайшая оценка вашего ратного труда», - сказал он. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной. В сообщении Минобороны сказано, что награжденные военнослужащие проявили мужество и героизм в ходе выполнения задач. Глава ведомства выразил уверенность, что бойцы будут и дальше верой и правдой служить России. Шойгу поздравил военнослужащих, пожелал им оставаться живыми и здоровыми, а также выполнить поставленную задачу. Почетного звания Героя России удостоены командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин, командир огнеметной роты войск РХБЗ Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика