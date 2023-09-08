Герой России Журавлев уничтожил пехоту и боевую технику противника

Действия Журавлева дали возможность российским подразделениям прорвать глубоко эшелонированную оборону и значительно улучшить положение по переднему краю.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В ходе наступления российских войск командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Владислав Журавлев со своим подразделением уничтожил пехоту и боевую технику противника в заранее подготовленном районе обороны.

В ходе боя украинские боевики обнаружили боевую машину ТОС-1 и начали массированный обстрел российских огнеметчиков. Владислав Журавлев вывел из-под огня противника боевые машины роты, оперативно и скрытно переместив их на запасную позицию.

Уже с запасного рубежа он выдал целеуказания и точным артиллерийским огнем уничтожил долговременные укрытия украинских боевиков. Это дало возможность российским подразделениям прорвать глубоко эшелонированную оборону и значительно улучшить положение по переднему краю.

Командиру огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старшему лейтенанту Владиславу Журавлеву присвоено звание Героя России, сообщило Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим - Героям России, отличившимся в зоне военной операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.