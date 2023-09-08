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Лавров: у России есть данные о попытке подрыва газопроводов в Черном море

Сергей Лебедев
15:45 08.09.2023
Украина уже использовала гуманитарные коридоры для атаки военных судов, охранявших энергетическую инфраструктуру.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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У России есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Ассоциации выпускников советских и российских вузов в Дакке. Украина, по словам министра иностранных дел, использовала гуманитарные коридоры для атаки военных судов, которые охраняли энергетическую инфраструктуру.

«Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток", от которых зависит снабжение Болгарии, Сербии, Венгрии, Австрии и целого ряда других стран. И стали патрулировать этот участок Черного моря, потому что есть информация, что и их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки"», - отметил Лавров.

Напомним, недавно Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков». Заседание намечено на 26 сентября в 22.00 по московскому времени. Эта дата - годовщина диверсии на трубопроводах в Балтийском море.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что газопроводы подорвали США. Того же мнения придерживается американский журналист Сеймур Херш. Он считает, что администрация Джо Байдена не будет вести честное расследование теракта.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Захарова в беседе со «Звездой» заявляла, что коллективный Запад делает все, чтобы утаить от широкой аудитории материалы по подрыву «Северного потока».

Дипломат напомнила, что в ситуации в том же Солсбери Британии понадобилось чуть больше недели, чтобы сделать выводы и при этом не предоставить никому никаких материалов.

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