РФ запросила открытое заседание СБ ООН в годовщину подрыва «Северных потоков»
Заседание намечено на 26 сентября - в этот день произошла диверсия на трубопроводах в Балтийском море.
© Фото: Eskinder Debebe, UN Photo, GlobalLookPress
Россия запросила открытое заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Заседание должно начаться в 22.00 по московскому времени 26 сентября. Эта дата - годовщина диверсии на трубопроводах в Балтийском море.
«Будем продолжать выводить западников “на чистую воду”», - написал Полянский.
Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что магистральные газопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» подорвали США. Того же мнения придерживается американский журналист Сеймур Херш. Он считает, что администрация Джо Байдена никогда не будет вести честное расследование теракта.