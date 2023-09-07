РФ запросила открытое заседание СБ ООН в годовщину подрыва «Северных потоков»

Заседание намечено на 26 сентября - в этот день произошла диверсия на трубопроводах в Балтийском море.

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Россия запросила открытое заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Заседание должно начаться в 22.00 по московскому времени 26 сентября. Эта дата - годовщина диверсии на трубопроводах в Балтийском море.

«Будем продолжать выводить западников “на чистую воду”», - написал Полянский.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что магистральные газопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» подорвали США. Того же мнения придерживается американский журналист Сеймур Херш. Он считает, что администрация Джо Байдена никогда не будет вести честное расследование теракта.